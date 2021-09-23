У заявах наголошується про голосування в умовах, які не сприяють вільному волевиявленню, та зроблений крок назад для демократичних свобод. У тому числі – й через голосування українців, які залишилися на окупованих Росією територіях. Більше про наслідки дій Кремля – у нашому матеріалі.

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Як голосували жителі окупованих територій

Жителі тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей могли проголосувати або електронно, або безпосередньо відвідавши виборчі дільниці. Голосування для них організували в Ростовській області – туди привозили мешканців окупованих територій Донбасу, які отримали російські паспорти.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що лише за його розпорядженням для голосування в РФ виділили 825 автобусних рейсів і 12 поїздів.

При цьому, за даними російських ЗМІ, багатьом із тих, кого привозили для голосування в Ростовську область, паспорти РФ видавали безпосередньо перед дільницями. Всього, як пишуть журналісти, йдеться орієнтовно про 50 тисяч людей.

Що стосується електронного голосування, то в ньому, за офіційними даними, взяли участь близько 150 тисяч осіб з окупованих районів Луганської та Донецької областей. Однак, як пояснив 24 каналу представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш, ця цифра є буквально віртуальною.

Якщо тих, кого вивозили фізично, можна порахувати приблизно, хоча б за кількістю місць в автобусах, і знаючи, скільки там було рейсів, то онлайн-голосування ми проконтролювати не можемо. У прямому сенсі – це віртуальна цифра. Сергій Гармаш Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі

За його припущенням, цей показник все ж дуже наближений до реальності – тому що він відносно невеликий, якщо порівнювати із загальною кількістю виданих на окупованих територіях російських паспортів. Всього 200 тисяч людей проголосували, при тому, що отримали російські паспорти, за даними Москви, щонайменше 650 тисяч.

Росія влаштувала примусову паспортизацію на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Явка, за даними російської ЦВК, склала 51%. А на окупованому Донбасі, який є форпостом "русского міра", де не працюють альтернативні ЗМІ, відсутній політичний плюралізм і не було нормальної виборчої кампанії, явка була нижчою, ніж у середньому по Росії. Це говорить, що люди дійсно брали паспорти, але не вважають, що вони чимось цій Росії зобов'язані. Вони брали паспорти, щоб в умовах, коли закриті КПВВ з Україною, мати можливість підтримувати своє життя матеріально. Така собі компенсація за збитки від російської агресії,

– пояснив Гармаш.

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На його думку, "це дуже невтішні показники для ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР", оскільки "коли люди, які отримали паспорти, демонструють таку зневагу до російської громадянської позиції – це має про щось казати".

Чи вплинуть порушення на визнання "виборів" у РФ

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив 24 каналу, що представники органів російської влади шукатимуть різноманітні пояснення такому грубому порушенню.

Але для всіх очевидно, що відбувалася незаконна масова агітація в ОРДЛО. Всі чудово розуміють, що Путін намагається показати всім, що він тримає ці території під своїм жорстким контролем та планує використовувати їх як інструмент дестабілізації України. Цим голосуванням путінський режим дав світові чіткий сигнал, що пошуків компромісів щодо послаблення впливу Росії на ОРДЛО не буде,

– сказав він.

Експерт наголосив, що Україна має доносити позицію щодо нелегітимності "виборів" у Держдуму.

Олексій Кошель / Фото "Європейська правда"

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Не може бути мови про часткове невизнання виборів. Ми повинні донести, що окрім незаконного проведення виборів на території Криму, відбулося масове голосування на територіях ОРДЛО. Раніше таких прецедентів не було. Зараз важливо чітко сформулювати позицію української влади й за підсумками виборів ще раз прийняти звернення до світового співтовариства,

– сказав він.

Політолог Володимир Фесенко каже, що "вибори" в цілому світ визнає – досвід голосування в анексованому Криму це вже кілька разів доводив. Світ не визнає результати голосування цих територій та окремих депутатів, але співпраця із Держдумою Росії в цілому продовжиться.

За його словами, сам факт цього голосування дає Україні значні переваги у переговорах із питань мирного врегулювання на Донбасі. Адже тепер легше буде нівелювати спроби Росії організувати прямі переговори України із бойовиками та залучити РФ до них як сторону конфлікту. Мовляв, навіщо домовлятися з рядовими росіянами, якими виставляють себе бойовики, якщо переговори треба вести із керівництвом країни.

Володимир Фесенко / Фото з фейсбуку Nick Davydiuk

Однак Гармаш сумнівається, що це щось змінить у поточних переговорах. Оскільки голосування на "виборах" до Держдуми Росії ніяк не регламентоване мінськими угодами.

Ми будемо підіймати це питання, але це нічого не змінить. Щодо мінських угод можна піднімати взагалі будь-яке питання, але це не означає, що воно буде почуте, або що ми отримаємо на нього хоч якусь відповідь,

– додав він.

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За його прогнозами, Тристороння контактна група і надалі залишатиметься чисто технічним майданчиком для організації домовленостей на більш високих рівнях для вирішення якихось тактичних гуманітарних завдань. Але у політичному сенсі весь мінський процес ніяк не зміниться, допоки Росія не визнає себе стороною процесу.

Звісно, цим голосуванням Росія все більше затягує у себе на шиї зашморг окупанта. Вона створює для нас все більше можливостей говорити, що Росія там є. Але про це і так всі знають. Звичайно, цей факт ми будемо використовувати на всіх міжнародних майданчиків, – уточнив Сергій Гармаш.

Однак, на його думку, говорити, що "це є фактором тиску на Росію – дещо перебільшено".