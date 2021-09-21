Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він зауважив, що у заявах Заходу є певна пастка.

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Захід символічно оголосив про невизнання

Марк Фейгін вважає, що Захід визначився, що не визнає "вибори" на окупованих територіях Донбасу та Криму. Водночас деяких жителів ОРДЛО та півострова фактично примушували голосувати.

Захід символічно оголосив про невизнання, але потрібні юридичні дії. Будуть вони чи ні – залежить від тих консультацій, які Вашингтон, Брюссель, країни Європи – весь колективний Захід – може провести між собою і визначитися, що робити,

– зазначив Фейгін.

Правозахисник зазначив, що навіть з відповідних символічних заяв випливає декілька висновків, юридичних зокрема. Наприклад, що робити з новою делегацією Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи – визнавати її повноваження чи ні. Претензії до Росії великі.

Довідка. Підтримку суверенітету України на тлі голосування на окупованих Росією територіях висловили США, Велика Британія та Польща. Зокрема, у США заявили, що вибори у Росії відбулися за умов, які не сприяли чесному та вільному голосуванню.

Фейгін: В України нема іншого виходу

У відповідь на те, чи може Україна створити прецедент (стати першою країною, яка повністю не визнає легітимність нового російського парламенту) й підштовхнути до цього інші країни, Фейгін відповів: "В України взагалі іншого виходу нема. Вона перебуває у війні з Москвою".

"Якщо Київ дійсно послідовно збирається боротися з російською владою, відповідальний за окупацію територій України, то йому потрібно бути дійсно першим. Щоб покликати за собою всіх інших", – вважає Марк Фейгін.

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Вибори у російську Держдуму: коротко