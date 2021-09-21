Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что в заявлениях Запада есть определенная ловушка.
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Запад символически объявил о непризнании
Марк Фейгин считает, что Запад определился, что не признает "выборы" на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В то же время некоторых жителей ОРДЛО и полуострова фактически заставляли голосовать.
Запад символически объявил о непризнании, но нужны юридические действия. Будут они или нет – зависит от тех консультаций, которые Вашингтон, Брюссель, страны Европы – весь коллективный Запад – может провести между собой и определиться, что делать,
– отметил Фейгин.
Правозащитник отметил, что даже из соответствующих символических заявлений следует несколько выводов, юридических в частности. Например, что делать с новой делегацией России в Парламентской ассамблее Совета Европы – признавать ее полномочия или нет. Претензии к России большие.
Фейгин: у Украины нет другого выхода
В ответ на то, может ли Украина создать прецедент (стать первой страной, которая полностью не признает легитимность нового российского парламента) и подтолкнуть к этому другие страны, Фейгин ответил: "У Украины вообще другого выхода нет. Она находится в войне с Москвой".
"Если Киев действительно последовательно собирается бороться с российской властью, ответственный за оккупацию территорий Украины, то ему нужно быть действительно первым. Чтобы позвать за собой всех остальных", – считает Марк Фейгин.
Фейгин о последствиях "выборов" в Госдуму: смотрите видео
Выборы в российскую Госдуму: коротко
- С 17 по 19 сентября в России избирали депутатов в Госдуму. Ожидаемо, победила провластная партия "Единая Россия".
- В то же время на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было открыто почти 400 пунктов для голосования.
- Кремль открыл участки для голосования и в оккупированном Крыму. 17 сентября в школах даже отменили уроки.
- Служба безопасности начала уголовное производство против России из-за "выборов" на оккупированном полуострове.