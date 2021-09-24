Офіційний звіт з'явився на сайті ПАРЄ 20 вересня. Згодом там обіцяють надати узагальнений меморандум щодо цієї події.

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Заява місії ПАРЄ щодо виборів у Росії

У ПАРЄ відзначили: повноцінна Міжнародна місія зі спостереження за виборами була відсутня. Але спеціальний комітет Асамблеї відвідав низку виборчих дільниць у Москві та Московській області.

От спираючись на такі вузькі візити, вочевидь, у ПАРЄ і зробили висновки про вибори. Там відзначили, що деякі переживання висловлювали зацікавлені сторони.

Делегація високо оцінила хорошу співпрацю влади, а також загалом безперебійний процес голосування у дні виборів, відзначивши занепокоєння, особливо виражене деякими політичними зацікавленими сторонами, щодо виборчої бази та середовища, які, здається, вплинули на виборчий процес,

– написали у звіті.

Там додали, що при звіті спиралися на дистанційні передвиборні зустрічі, висновки Венеціанської комісії і зустрічі із зацікавленими сторонами.

Втім, у цій заяві немає ніяких згадок про проведення виборів на окупованих територіях.

Нагадаємо, Будь-які так звані вибори, референдуми, голосування, які проводить Росія на тимчасово окупованій території, є грубим порушенням принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН і Будапештського меморандуму.

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