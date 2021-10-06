Відповідні дані зібрала соціологічна група "Левада-Центр". Результати порівняли з даними 2007, 2011 і 2016 років.

До речі СБУ зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до російської Держдуми

Безумовно довіряє підсумками голосування лише 14% респондентів – це на 4% більше, ніж після минулих парламентських виборах і на 9% більше, ніж в 2011 році. Ще 32% опитаних вважають минулі вибори швидше чесними.

У цілому підсумками виборів не довіряють 45% опитаних, а так чи інакше довіряють – 46%. Решта 9% респондентів не визначилися з відповіддю.

"Левада-центр" зазначає, що довіряють підсумками виборів в основному виборці "Єдиної Росії". Крім того, з опитування випливає, що задоволеність виборами є на найнижчому рівні з 2007 року.

Повністю або скоріше задоволені ними 46% респондентів проти:

50% в 2016 році,

51% у 2011 році,

59% в 2007 році.