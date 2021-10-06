Відповідні дані зібрала соціологічна група "Левада-Центр". Результати порівняли з даними 2007, 2011 і 2016 років.

До речі СБУ зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до російської Держдуми

Росіяни вважають вибори нечесними

Безумовно довіряє підсумками голосування лише 14% респондентів – це на 4% більше, ніж після минулих парламентських виборах і на 9% більше, ніж в 2011 році. Ще 32% опитаних вважають минулі вибори швидше чесними.

У цілому підсумками виборів не довіряють 45% опитаних, а так чи інакше довіряють – 46%. Решта 9% респондентів не визначилися з відповіддю.

Вибори у Росії
Рівень довіри до виборів у Росії / Інфографіка BBC

"Левада-центр" зазначає, що довіряють підсумками виборів в основному виборці "Єдиної Росії". Крім того, з опитування випливає, що задоволеність виборами є на найнижчому рівні з 2007 року.

Повністю або скоріше задоволені ними 46% респондентів проти:

  • 50% в 2016 році,
  • 51% у 2011 році,
  • 59% в 2007 році.

Що відомо про опитування?

Його виконала "Левада-Центр", яку у Росії визнали "іноагентом". Загалом опитали 1634 виборців у 137 населених пунктах, 50 регіонах Росії. Його провели 23 – 29 вересня 2021 року. Статистична похибка не перевищує 3,4%

Вибори до Думи Росії: коротко

  • Вибори до Держдуми Росії тривали три дні – з 17 до 19 вересня 2021 року. Голосувати можна було і онлайн, попередньо зареєструвавшись.
  • Зрештою, "зовсім несподівано", з великим відривом перемогла партія Володимира Путіна "Єдина Росія". За неї начебто проголосували 49,82% виборців.
  • Росіяни незаконно долучили до голосування українців, які живуть на окупованих територіях. Перед тим їм роздали російські паспорти.
  • Низка країн заявили, що не визнають результати виборів на окупованих територіях України, зокрема, США, Велика Британія та Польща.
  • Втім, у своєму звіті Місія ПАРЄ щодо виборів у Росії не згадала жодним словом про голосування на окупованих територіях