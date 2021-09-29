За інформацією спецслужби, російські куратори "намалювали" на території окупованих територій високу явку і підтримку провладної партії "Єдина Росія".

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СБУ заявила про порушення на виборах у Держдуму

Співробітники СБУ встановили, що автобуси, які возили так званих "виборців" з окупованих територій Донбасу у Росію, курсували напівпорожні. Хоча за документами у них було 100% завантаження місць. Таку псевдомасову явку активно висвітлювали проросійські пропагандисти, створюючи "потрібну" картину у ЗМІ.

Однак більшість махінацій здійснили через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані у систему без особистої участі "виборців".

Усі маніпуляції окупаційної влади забезпечити "явку" лише у приблизно 200 тисяч жителів тимчасово окупованих територій України. Хоча, за інформацією СБУ, агресори хотіли отримати понад 500 тисяч голосів.

Курйози з паспортами громадянина Росії

Цікаво, що масову паспортизацію після завершення вборів швидко згорнули. Ба більше – у тих документах, які видавали перед голосуванням, стоїть код підрозділу міграційної служби Ростовської області, якого насправді не існує. Це унеможливлює соціальні та пенсійні виплати від Росії.

Розмови окупантів з їхніми посіпаками

СБУ також перехопила розмови російських кураторів із їхніми посіпаками на окупованих землях Донбасу. Вони стосуються фальсифікації виборів, зокрема підготовки до цього процесу.

Як російські куратори "готували" до виборів на окупованих землях: відео

До слова, українські правоохоронці документують всі порушення окупантів та передадуть інформацію до відповідних міжнародних інстанцій.

Вибори до Думи Росії: коротко