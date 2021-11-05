Відомство здобули докази, що їх фінансує країна-агресорка. Серед клієнтів "ділків" були фінансові установи з підсанкційних списків РНБО та провідні російські телеканали.

Читайте також Полковник ЗСУ зливав росіянам секретну інформацію про військо

Мовиться, зокрема, про телеканали "НТВ+", "Ростелеком", банки "ВТБ", "Альфа-Банк", "Газпром Банк". Крім цього, послугами українських кол-центрів користувалися навіть у російському пенсійному фонді.

Чим займалися кол-центри

За інформацією СБУ, кол-центри проводили соціологічні опитування росіян та мешканців окупованих Криму та Донбасу щодо їх участі у виборах до російської Держдуми у вересні 2021 року. Раніше президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО через голосування на окупованих територіях.

Оператори розпитували людей про:

політичні вподобання;

рейтинги партій;

побажання щодо покращення політичної обстановки.

Що вилучили у ході обшуків

Правоохоронці вже обшукали офіси кол-центрів й вилучили звідти понад 120 комп'ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва. Також там знайшли документи, які свідчать про співпрацю з країною-агресоркою, чорну бухгалтерію.

В офісах кол-центрів провели обшуки / Фото СБУ

Ба більше, виявили навіть інструкції про те, як правильно обслуговувати клієнтів та поради щодо методів конспірації на випадок перевірок.

Зверніть увагу! Раніше контррозвідники СБУ виявили на Донбасі агентурну мережу російської ФСБ. Координував її один із проросійських бойовиків.