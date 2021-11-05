Мужчина является командиром одного из подразделений воинской части в области. Он сливал врагу информацию, составляющую государственную тайну.

Ранее Возглавил "прокуратуру" оккупантов: экс-прокурору Севастополя объявили подозрение в госизмене

Сейчас решается вопрос о сообщении военному о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Если следствие выяснит, что его действия повлекли тяжкие последствия, то светит аж до 10 лет за решеткой.

Полковник имеет российское гражданство

Как установило следствие, военнослужащий имеет контакты с действующими военными российских вооруженных сил и жителями оккупированного Крыма, которые причастны к деятельности спецслужб Кремля. Более того, мужчина и вообще имеет гражданство России.

У мужчины дома провели обыски

Правоохранители наведались к мужчине с обысками. У него изъяли жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы и ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в частности – с ограниченным доступом. Также изъяли документы и блокноты с записями тайных сведений.

Что в ВСУ говорят о предателях в Крыму

Ранее генерал-майор Игорь Гордийчук объяснил, почему в 2014 году так много украинских силовиков предали страну и перешли на сторону оккупанта. Причиной этому, по его мнению, была недостаточная идеологическая подготовка в Украине. Кроме этого, он предостерег, что судебная система Украины сейчас на 80% управляется из Москвы. "Правопохоронная – не охранная, а именно правопохоронная – на 50%", – добавил он.