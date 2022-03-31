Приложение временно перестало работать около 15:00. Банк об этом не сообщал, поэтому люди начали спрашивать, что происходит, в комментариях к последним сообщениям учреждения в соцсетях.

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Специалисты работают над устранением проблемы

Представители банка уже отреагировали на жалобы клиентов. Они отметили, что знают о проблеме с авторизацией и проведением платежей и пытаются ее устранить.

"Наблюдаются трудности при входе в "Приват24" для некоторых клиентов. Наши специалисты работают над решением проблемы. Спасибо за понимание", – ответь они.

​При этом, сколько еще нужно времени, чтобы устранить сбой, неизвестно. В ответ на вопрос о конкретных сроках работ в "Приватбанке" попросили "немного подождать".

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