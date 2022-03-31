Додаток тимчасово перестав працювати близько 15:00. Банк про це не повідомляв, тож люди почали питати, що відбувається, у коментарях до останніх дописів установи у соцмережах.

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Фахівці працюють над усуненням проблеми

Представники банку вже відреагували на скарги клієнтів. Вони зазначили, що знають про проблему з авторизацією й проведенням платежів й намагаються її усунути.

"Спостерігаються труднощі при вході у "Приват24" для деяких клієнтів. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми. Дякуємо за розуміння", – відповіли вони.

​При цьому, скільки ще потрібно часу, аби усунути збій, невідомо. У відповідь на питання про конкретні терміни робіт у "Приватбанку" попросили "трішки зачекати".

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