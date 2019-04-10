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      Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?

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      Коломойський хоче повернути "Приватбанк"
      Коломойський хоче повернути "Приватбанк" / Дніпроград

      Ігор Коломойський, який нині мешкає в Ізраїлі і чию постать пов'язують з фаворитом передвиборної гонки Володимиром Зеленським, сколихнув інформаційний простір України.

      Олігарх заявив, що вимагатиме від держави Україна 2 мільярди доларів компенсації за відібраний у нього у 2016 році "Приватбанк". Давайте розберемося, які в нього шанси і які потенційні ризики для простих українців.

      Читайте також: Битва за "Приватбанк": чи заплатять українці Коломойському ще 2 мільярди доларів

      Коломойський стверджує, що "Приватбанк" відібрав силою Петро Порошенко. Зробив він начебто на вимогу МВФ – мовляв, без націоналізації приватної фінустанови міжнародні кредитори Україні не давали грошей. Тому Коломойський стверджує, що хоче лише повернути свою власність, яку у нього відібрала влада.

      За версією самої ж влади, Коломойский використовув "Приватбанк" для оборудок. Олігарх, начебто у себе брав кредити, сам їх собі давав, а потому виводив отримані гроші за кордон. Натомість вимагав від держави рефінансування банку, жаліючись на брак коштів. Така схема працювала роками, що й призвело до вимивання з "Приватбанку" 5,5 мільярдів доларів. Чи відповідають ці обвинувачення дійсності – можливо й так. Сам же Коломойський стверджує, що жодних доказів цьому не було наведено, лише голослівні вигадки з боку влади. Він запевняє, що відібраний "Приватбанк" – покарання за політичні розбіжності з Порошенком.

      Чи варто простим українцям перейматися? На перший погляд – здавалося б, що це двоє олігархів між собою й розбираються. Але не дарма кажуть – пани чубляться, а в холопів чуби тріщать. Коли в Коломойського відбрали "Приватбанк", його діри таки дофінансовували з державного бюджету, тобто грошими платників податків – нашими коштом.

      Проте, якщо виявиться, що у 2016-му під час націоналізації влада дійсно порушила права Коломойського, то він піде в суд, й Феміда йому дофінансований з бюджету "Приватбанк" поверне. Або ж Коломойському виплатять 2 мільярди компенсації, а гроші на це візьмуть з бюджету, тобто знову з наших кишень.

      І виникає питання – якщо права Коломойського дійсно були порушені, то чому він 3 роки з цим тягнув і лише тепер заявив, що вимагає компенсації? Правда, він пішов до Британського суду, бо сенсу йти у вітчизняний не було. Відомо, що українські суди надто залежні від влади, значить, несправедливі дії Порошенка Феміда ніколи б не засудила. Важко не погодитися з тим, що судді, побоюючись за свої посади, куди їх призначає президент, зазвичай оголошують лише ті вердикти, які вигідні йому. Нагадаю, що вітчизняні судді за Януковича автомайданівців засуджували, за Порошенка незаконне збагачення скасовували, а за Зеленського і "Приватбанк" Коломойському можуть повернути...

      Знаєте, я не виключаю, що Коломойський дійсно у ситуації з "Приватбанком" є постраждалою стороною. Але те, що він називатиме відновленням справедливості через суд – для мене буде лише черговим доказом того, наскільки залежною від чинної влади є українська суддівська система. Наскільки безправним в суді є простий українець, і наскільки багато наша країна втратила, коли не скористалася після Революції гідності вікном можливостей і не відправила всіх наших продажних суддів слідом за ДАЇшниками на смітник історії.

      Читайте також: Коломойський в суді вимагає повернути йому "Приватбанк"

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Публікації Гроші Володимир Зеленський Приватбанк Ігор Коломойський Президентські вибори 2019
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