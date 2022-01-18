Апелляцию подавали на решение Хозяйственного суда Киева. Однако банк утверждает, что будет обжаловать его в кассационном порядке в Верховном суде.
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Следовательно, ВС во второй раз будет пересматривать решение Северного апелляционного хозяйственного суда по этому делу.
Решение судов предыдущих инстанций приняли в пользу компаний, которые, вероятно, связаны с одним из бывших владельцев банка Геннадием Боголюбовым. Добавили, что при рассмотрении судебного дела здание отеля было разделено на несколько самостоятельных объектов.
Что нужно знать о споре из-за гостиницы
- Еще до национализации "Привата", в августе 2016 года, банк погасил часть кредита ООО "АЭФ" на сумму около 18 миллионов долларов.
- Это произошло благодаря переходу права собственности на гостиницу "Мир". Она является залоговым имуществом "ПриватБанка".
- В 2019 году "АЭФ" подало в суд, чтобы забрать "Мир". Решение низших инстанций в пользу истцов отменил Верховный трибунал.
- Однако в 2021 году аналогичный иск к "Привату" инициировало ООО "Артис".
- Тогда ВС упразднил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки, а также лишение права собственности на гостиницу.
- Дело было передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.