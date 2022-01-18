Апелляцию подавали на решение Хозяйственного суда Киева. Однако банк утверждает, что будет обжаловать его в кассационном порядке в Верховном суде.

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Следовательно, ВС во второй раз будет пересматривать решение Северного апелляционного хозяйственного суда по этому делу.

Решение судов предыдущих инстанций приняли в пользу компаний, которые, вероятно, связаны с одним из бывших владельцев банка Геннадием Боголюбовым. Добавили, что при рассмотрении судебного дела здание отеля было разделено на несколько самостоятельных объектов.

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