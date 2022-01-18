Апеляцію подавали на рішення Господарського суду Києва. Однак банк стверджує, що оскаржуватиме його ще у касаційному порядку у Верховному суді.
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Відтак ВС вдруге буде переглядати рішення Північного апеляційного господарського суду у цій справі.
Зазначили, що рішення судів попередніх інстанцій прийняли на користь компаній, які, ймовірно, пов'язані з одним з колишніх власників банку Геннадієм Боголюбовим. Додали, що під час розгляду судової справи будинок готелю поділили на кілька самостійних об'єктів.
Що треба знати про суперечку через готель
- Ще до націоналізації "Привату", в серпні 2016 року, банк погасив частину кредиту ТОВ "АЕФ" на суму близько 18 мільйонів доларів.
- Це сталось завдяки переходу права власності на готель "Мир". Він є заставним майном "Приватбанку".
- У 2019 році "АЕФ" подало до суду, щоб забрати "Мир". Рішення нижчих інстанцій на користь позивачів скасував Верховний Суд.
- Однак у 2021 році аналогічний позов до "Привату" ініціювало ТОВ "Артіс".
- Тоді ВС скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки, а також позбавлення права власності на готель.
- Справу передали на новий розгляд до суду першої інстанції.