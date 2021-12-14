Попереднє рішення схвалював Окружний адміністративний суд Києва. Водночас скасував його шостий апеляційний адміністративний суд.

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Зауважимо, з вимогою скасувати націоналізацію фінустанови зверталася кіпрська компанія Triantal Investments.

Відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду рішення Національного банку про визначення осіб пов'язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції,

– зазначив управлінець Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Що цьому передувало

У квітні 2019 року ОАСК ухвалив рішення у справі націоналізації "Приватбанку", яким повністю задовольнив позов Triantal Investments Ltd. Зокрема, суд скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року, яким було визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" фізичних та юридичних осіб.

Тоді в НБУ пояснювали, що рішення про перелік пов'язаних з банком осіб є одним з основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

Тоді провели процедуру "bail-in", що полягає в обміні коштів, пов'язаних з банком осіб на акції банку з подальшим продажем Міністерству фінансів.

Цікаво! За словами керівника Нацбанку Кирила Тимошенка, до 2026 року частка держави у "Приватбанку" може зменшитися з 55% до 25%. Це допоможе фінустанові стати більш незалежною. Він наголосив, що приватизація "Приватбанку" може зацікавити престижних іноземних інвесторів.

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