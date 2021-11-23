Так, банк опублікував повідомлення про позов у газетах "Голос України", "День", "Факти та коментарі". Позов вручили на виконання наказу кіпрського суду від 15 червня 2021 року.
До теми Кіпрський суд запрошує Коломойського до розгляду позову «Приватбанку», – ЗМІ
Чому позов вручили саме через газети
Річ у тім, що відповідно до кіпрського законодавства, публікація таких повідомлень є доказом вручення позову.
Зараз Коломойський має місяць, щоб підтвердити або заперечити свою участь у розгляді справи.
Що відомо про справу
- Предметом позову є відшкодування збитків у розмірі 5,5 мільярда доларів.
- Справа стосується шахрайства та ймовірного відведення грошей. Порушення могли вчиняти під керівництвом Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова за сприяння інших відповідачів.
- "Приватбанк" звернувся до судів Кіпру ще у квітні 2020 року. Підозрюють, що до схеми можуть бути причетні до двох компаній – PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited.
- Припускають, що незаконні операції здійснювали в період з 2013 по 2016 роки. Завдяки цьому за 4 місяці кіпрська компанія отримала понад 2,3 мільярда доларів – по 30 мільйонів щодня надходили на її рахунки.
Запрошення Коломойського до суду / Фото з газети "Голос України"