Так, банк опублікував повідомлення про позов у ​​газетах "Голос України", "День", "Факти та коментарі". Позов вручили на виконання наказу кіпрського суду від 15 червня 2021 року.

До теми Кіпрський суд запрошує Коломойського до розгляду позову «Приватбанку», – ЗМІ

Чому позов вручили саме через газети

Річ у тім, що відповідно до кіпрського законодавства, публікація таких повідомлень є доказом вручення позову. Зараз Коломойський має місяць, щоб підтвердити або заперечити свою участь у розгляді справи.

Що відомо про справу

Предметом позову є відшкодування збитків у розмірі 5,5 мільярда доларів.

Справа стосується шахрайства та ймовірного відведення грошей. Порушення могли вчиняти під керівництвом Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова за сприяння інших відповідачів.

"Приватбанк" звернувся до судів Кіпру ще у квітні 2020 року. Підозрюють, що до схеми можуть бути причетні до двох компаній – PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited.

Припускають, що незаконні операції здійснювали в період з 2013 по 2016 роки. Завдяки цьому за 4 місяці кіпрська компанія отримала понад 2,3 мільярда доларів – по 30 мільйонів щодня надходили на її рахунки.



Запрошення Коломойського до суду / Фото з газети "Голос України"