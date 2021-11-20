В олігарха є 30 днів, щоб повідомити про свою участь або справу розглядатимуть без нього. Відповідне оголошення опублікували в газеті "Голос України".

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Деталі справи

Ще у квітні 2020 року державний "Приватбанк" звернувся до кіпрських судів з вимогами про відшкодування 5,5, мільярда доларів збитків, які завдали схеми з ознаками шахрайства. Керівники фінустанови стверджують, що їх здійснили колишні акціонери – Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Тимур Новіков. також до шахрайських схем могли бути причетними 2 кіпрські компанії – PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited.

Позов до Окружного суду Лімасола стосується незаконних операцій у період з 2013 по 2016 роки. Завдяки цьому за 4 місяці кіпрська компанія отримала понад 2,3 мільярда доларів – по 30 мільйонів надходили щоденно на її рахунки.

Уже 15 червня 2021 року суд ухвалив рішення запросити до розгляду справи одного з її фігурантів – Ігоря Коломойського.

Згідно з наказом суду від 15 червня 2021 року, якщо повідомлення про участь у справі не буде подано протягом 30 днів з моменту публікації цього повідомлення, розгляд справи відбуватиметься за відсутності відповідача 1 (Ігоря Коломойського – 24 канал),

– йдеться в оголошенні.

В олігарха є місяць, щоб підтвердити свою участь або неучасть у розгляді справи.

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