У олигарха есть 30 дней, чтобы сообщить о своем участии или дело будут рассматривать без него. Соответствующее объявление опубликовали в газете "Голос Украины".

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Детали дела

Еще в апреле 2020 года государственный "Приватбанк" обратился в кипрские суды с требованиями о возмещении 5,5, миллиарда долларов убытков, которые нанесли схемы с признаками мошенничества. Руководители финучреждения утверждают, что их осуществили бывшие акционеры – Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Тимур Новиков. Также к мошенническим схемам могли быть причастны 2 кипрские компании – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Иск в Окружной суд Лимасола касается незаконных операций в период с 2013 по 2016 годы. Благодаря этому за 4 месяца кипрская компания получила более 2,3 миллиарда долларов – по 30 миллионов поступали ежедневно на ее счета.

Уже 15 июня 2021 года суд принял решение пригласить к рассмотрению дела одного из ее фигурантов – Игоря Коломойского.

В соответствии с приказом суда от 15 июня 2021 года, если уведомление об участии в деле не будет подано в течение 30 дней с момента публикации этого сообщения, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие ответчика 1 (Игоря Коломойского – 24 канал),

– говорится в объявлении.

У олигарха есть месяц, чтобы подтвердить свое участие или неучастие в рассмотрении дела.

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