Предыдущее решение было одобрено Окружным административным судом Киева. В то же время, отменил его шестой апелляционный административный суд.

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Заметим, с требованием упразднить национализацию финучреждения обращалась кипрская компания Triantal Investments.

В соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда решение Национального банка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде ни одной юрисдикции,

– отметил управленец Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Что этому предшествовало

В апреле 2019 года ОАСК принял решение по делу национализации "Приватбанка", которым полностью удовлетворил иск Triantal Investments Ltd. В частности, суд отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым был определен перечень связанных с "Приватбанком" физических и юридических лиц.

Тогда в НБУ объясняли, что решение о перечне связанных с банком лиц является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства.

Тогда была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств, связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

Интересно! По словам руководителя Нацбанка Кирилла Тимошенко, к 2026 году доля государства в "Приватбанке" может уменьшиться с 55% до 25%. Это поможет финучреждению стать более независимым. Он подчеркнул, что приватизация "Приватбанка" может заинтересовать престижных иностранных инвесторов.

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