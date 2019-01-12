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      "ПриватБанк" на одну ночь останавливает работу всех платежных систем

      22 Читати новину українською
      Приватбанк
      Приватбанк / blog.allo.ua

      В ночь на 13 января "ПриватБанк" приостановит работу всех банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

      Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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      Любые операции с карточками банка недоступны с полуночи до 4:00 утра.

      В "Приватбанке" заявили, что в первом полугодии 2019 года ожидают увеличения количества транзакций с помощью платежных карт и бесконтактных устройств на уровне 15%, поэтому модернизационные работы проводят для увеличения мощностей систем банка.

      Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка,
      – отметили в сообщении.

      Теги: Новости Украины Финансы Приватбанк
      Источник: 24 Канал
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