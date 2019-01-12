"ПриватБанк" на одну ніч зупиняє роботу всіх платіжних систем

У ніч проти 13 січня "ПриватБанк" призупинить роботу всіх банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку.

Про це повідомили у прес-службі установи.

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Будь-які операції з картками банку будуть недоступними з півночі до 4 години ранку.

У "Приватбанку" заявили, що у першому півріччі 2019 року очікують збільшення кількості транзакцій за допомогою платіжних карт і безконтактних пристроїв на рівні 15%, тож модернізаційні роботи проводитимуть задля збільшення потужностей систем банку.

Під час чотирьохгодинної паузи регламенту карткових операцій банк забезпечить проведення технологічних робіт щодо підвищення якості роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку,

– зазначили у повідомленні.