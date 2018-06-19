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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Приватбанк" официально сменил название

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ПАО КБ "ПриватБанк" стал АО КБ "ПриватБанк"
ПАО КБ "ПриватБанк" стал АО КБ "ПриватБанк" / Фото из открытых источников

Государственный ПАО КБ "ПриватБанк" изменил свое официальное наименование на АО КБ "ПриватБанк" в связи с изменением типа акционерного общества.

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".

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Отмечается, что в соответствии с зарегистрированной 14 июня новой редакцией Устава банка, его полное официальное наименование – Акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк", сокращено – АО КБ "ПриватБанк"

Реорганизация формы акционерного общества и наименование банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был "Приватбанк"
– говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной государственной собственностью.

Теги: Новости Украины Приватбанк
Источник: 24 Канал
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