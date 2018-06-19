"Приватбанк" офіційно змінив назву

Державний ПАТ КБ "ПриватБанк" змінив своє офіційне найменування на АТ КБ "ПриватБанк" у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства.

Про це повідомила прес-служба "Приватбанку".

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Зазначається, що згідно із зареєстрованою 14 червня новою редакцією Статуту банку, його повне офіційне найменування - Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", скорочене – АТ КБ "ПриватБанк"

Реорганізація форми акціонерного товариства і найменування банку пов'язана зі змінами в законодавстві України, яке з початку 2018 року вводить додаткові вимоги для публічних акціонерних товариств, яким до останнього часу був "Приватбанк"

– йдеться у повідомленні.

В фінустанові додали, що форма організації банку як приватного акціонерного товариства найбільш відповідає його статусу банку зі стовідсотковою державною власністю.