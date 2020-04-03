"Приватбанк" подал новый иск на 5,5 миллиарда долларов против Коломойского
"Приватбанк" подал новый иск против бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также одного из топ-менеджеров и двух оффшорных компаний.
Один из крупнейших банков Украины подал иск в кипрские суды на прежних владельцев, требуя возместить убытки в размере 5,5 миллиарда долларов. Об этом пишет НВ Бизнес.
Важно Зачем Коломойскому дефолт: последствия для Украины
В чем "Приватбанк" обвиняет бывших владельцев
В банке убеждены, что бывшие владельцы Коломойский и Геннадий Боголюбов осуществляли мошеннические схемы и отмывали деньги.
Также в схему, по версии банка, вовлечены:
- один из бывших руководителей банка Тимур Новиков;
- две кипрские компании PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.
Иск "Приватбанка" касается двух серий транзакций, совершивших в период с 2013 по 2016 годы по указанию его бывших владельцев. В банке отметили, что эти транзакции предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали Коломойскому и Боголюбову. В то же время кредитные договоры являются мнимыми и ни один из них не был погашен.
Больше о скандальных транзакциях
Эти транзакции включают схему, по которой 2,34 миллиарда долларов направили кипрской компании Duxton Holdings Limited, которой почти ежедневно шли транши в размере до 30 миллионов долларов. Такие транши насчитали в течение четырехмесячного периода в 2013 году.
Теперь, после нового иска, общая сумма, заявленная "Приватбанком" против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, составила более 10 миллиардов долларов.
Банк по-прежнему настаивает на получении полной компенсации от своих бывших владельцев из-за убытков, причиненного ему, когда они владели банком, и достижения справедливости как для банка, так и для украинских налогоплательщиков,
– говорится в сообщении банка.
Национализация и ключевые суды по "Приватбанку"
- 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности.
- Государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 миллиарда гривен на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
- Сейчас идет активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка", который обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Полноценное рассмотрение дела в Лондоне начнется в 2021 году.
- До тех пор сохраняется всемирной арест на активы олигархов и ограничения в расходах 20 тысяч фунтов в неделю. Также им необходимо согласовывать с "Приватбанком" любые сделки купли или продажи активов.
Читайте также
-
Брат Ермака на допросе в НАБУ вспомнил про "провокации" и "спецслужбы"сегодня , 21:51
-
Партнер Коломойского трижды тайно посещал ОП перед голосованием закона о банкахсегодня , 22:10
-
Магазины, аптеки и банки обязаны выдавать клиентам маски, – правительствосегодня , 17:36
-
Скандал в одесском медцентре: Зеленский отреагировал на обращение врачейсегодня , 20:32
-
Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батумисегодня , 17:00
-
Глава Минздрава Степанов говорит, что в новой фирме его жены "измены нет"сегодня , 20:41