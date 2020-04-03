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      "Приватбанк" подал новый иск на 5,5 миллиарда долларов против Коломойского

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      "Приватбанк" подал иск против бывших владельцев / depo.ua

      "Приватбанк" подал новый иск против бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также одного из топ-менеджеров и двух оффшорных компаний.

      Один из крупнейших банков Украины подал иск в кипрские суды на прежних владельцев, требуя возместить убытки в размере 5,5 миллиарда долларов. Об этом пишет НВ Бизнес.

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      В чем "Приватбанк" обвиняет бывших владельцев

      В банке убеждены, что бывшие владельцы Коломойский и Геннадий Боголюбов осуществляли мошеннические схемы и отмывали деньги.

      Также в схему, по версии банка, вовлечены:

      • один из бывших руководителей банка Тимур Новиков;
      • две кипрские компании PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

      Иск "Приватбанка" касается двух серий транзакций, совершивших в период с 2013 по 2016 годы по указанию его бывших владельцев. В банке отметили, что эти транзакции предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали Коломойскому и Боголюбову. В то же время кредитные договоры являются мнимыми и ни один из них не был погашен.

      Больше о скандальных транзакциях

      Эти транзакции включают схему, по которой 2,34 миллиарда долларов направили кипрской компании Duxton Holdings Limited, которой почти ежедневно шли транши в размере до 30 миллионов долларов. Такие транши насчитали в течение четырехмесячного периода в 2013 году.

      Теперь, после нового иска, общая сумма, заявленная "Приватбанком" против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, составила более 10 миллиардов долларов.

      Банк по-прежнему настаивает на получении полной компенсации от своих бывших владельцев из-за убытков, причиненного ему, когда они владели банком, и достижения справедливости как для банка, так и для украинских налогоплательщиков,
      – говорится в сообщении банка.

      Национализация и ключевые суды по "Приватбанку"

      • 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности.
      • Государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 миллиарда гривен на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
      • Сейчас идет активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка", который обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Полноценное рассмотрение дела в Лондоне начнется в 2021 году.
      • До тех пор сохраняется всемирной арест на активы олигархов и ограничения в расходах 20 тысяч фунтов в неделю. Также им необходимо согласовывать с "Приватбанком" любые сделки купли или продажи активов.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Игорь Коломойский Новости Украины Кипр Арест Кредит НБУ Бизнес Доллар Скандал Деньги Приватбанк
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