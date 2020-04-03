"Приватбанк" подал новый иск на 5,5 миллиарда долларов против Коломойского

"Приватбанк" подал новый иск против бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также одного из топ-менеджеров и двух оффшорных компаний.

Один из крупнейших банков Украины подал иск в кипрские суды на прежних владельцев, требуя возместить убытки в размере 5,5 миллиарда долларов. Об этом пишет НВ Бизнес.

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В чем "Приватбанк" обвиняет бывших владельцев

В банке убеждены, что бывшие владельцы Коломойский и Геннадий Боголюбов осуществляли мошеннические схемы и отмывали деньги.

Также в схему, по версии банка, вовлечены:

один из бывших руководителей банка Тимур Новиков;

две кипрские компании PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Иск "Приватбанка" касается двух серий транзакций, совершивших в период с 2013 по 2016 годы по указанию его бывших владельцев. В банке отметили, что эти транзакции предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали Коломойскому и Боголюбову. В то же время кредитные договоры являются мнимыми и ни один из них не был погашен.

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Эти транзакции включают схему, по которой 2,34 миллиарда долларов направили кипрской компании Duxton Holdings Limited, которой почти ежедневно шли транши в размере до 30 миллионов долларов. Такие транши насчитали в течение четырехмесячного периода в 2013 году.

Теперь, после нового иска, общая сумма, заявленная "Приватбанком" против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, составила более 10 миллиардов долларов.

Банк по-прежнему настаивает на получении полной компенсации от своих бывших владельцев из-за убытков, причиненного ему, когда они владели банком, и достижения справедливости как для банка, так и для украинских налогоплательщиков,

– говорится в сообщении банка.

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