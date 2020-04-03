"Приватбанк" подав новий позов на 5,5 мільярда доларів проти Коломойського

"Приватбанк" подав новий позов проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також одного з топменеджерів і двох офшорних компаній.

Один з найбільших банків України подав позов у кіпрські суди на колишніх власників, вимагаючи відшкодувати збитки у розмірі 5,5 мільярда доларів. Про це пише "НВ Бізнес".

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У банку переконані, що колишні власники Коломойський і Боголюбов здійснювали шахрайські схеми та відмивали гроші.

Також у схемі, за версією банку, залучені:

один з колишніх керівників банку Тимур Новіков;

дві кіпрські компанії PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited.

Позов "Приватбанку" стосується двох серій транзакцій, які здійснили у період з 2013 по 2016 роки за вказівкою його колишніх власників. У банку наголосили, що ці транзакції передбачали сплату величезних сум компаніям, що належали Коломойському та Боголюбову. Водночас кредитні договори є удаваними та жоден з них не був погашений.

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Ці транзакції включають схему, за якою 2,34 мільярда доларів направили кіпрській компанії Duxton Holdings Limited, якій майже щодня йшли транші у розмірі до 30 мільйонів доларів. Такі транші нараховували протягом чотиримісячного періоду у 2013 році.

Тепер, після нового позову, загальна сума, заявлена "Приватбанком" проти Коломойського і Боголюбова в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі, склала понад 10 мільярдів доларів.

Банк, як і раніше, наполягає на отриманні повної компенсації від своїх колишніх власників через збитки, заподіяні йому, коли вони володіли банком, і досягнення справедливості як для банку, так і для українських платників податків,

– мовиться у повідомленні банку.

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