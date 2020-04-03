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      "Приватбанк" подав новий позов на 5,5 мільярда доларів проти Коломойського

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      "Приватбанк" подав позов проти колишніх власників / depo.ua

      "Приватбанк" подав новий позов проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також одного з топменеджерів і двох офшорних компаній.

      Один з найбільших банків України подав позов у кіпрські суди на колишніх власників, вимагаючи відшкодувати збитки у розмірі 5,5 мільярда доларів. Про це пише "НВ Бізнес".

      Важливо Навіщо Коломойському дефолт: наслідки для України

      У чому "Приватбанк" звинувачує ексвласників

      У банку переконані, що колишні власники Коломойський і Боголюбов здійснювали шахрайські схеми та відмивали гроші. 

      Також у схемі, за версією банку, залучені:

      • один з колишніх керівників банку Тимур Новіков;
      • дві кіпрські компанії PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited.

      Позов "Приватбанку" стосується двох серій транзакцій, які здійснили у період з 2013 по 2016 роки за вказівкою його колишніх власників. У банку наголосили, що ці транзакції передбачали сплату величезних сум компаніям, що належали Коломойському та Боголюбову. Водночас кредитні договори є удаваними та жоден з них не був погашений.

      Більше про скандальні транзакції

      Ці транзакції включають схему, за якою 2,34 мільярда доларів направили кіпрській компанії Duxton Holdings Limited, якій майже щодня йшли транші у розмірі до 30 мільйонів доларів. Такі транші нараховували протягом чотиримісячного періоду у 2013 році.

      Тепер, після нового позову, загальна сума, заявлена "Приватбанком" проти Коломойського і Боголюбова в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі, склала понад 10 мільярдів доларів. 

      Банк, як і раніше, наполягає на отриманні повної компенсації від своїх колишніх власників через збитки, заподіяні йому, коли вони володіли банком, і досягнення справедливості як для банку, так і для українських платників податків,
      – мовиться у повідомленні банку.

      Націоналізація і ключові суди щодо "Приватбанку"

      • 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність.
      • Держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень. У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора.
      • Наразі триває активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку", який звинувачує колишніх власників у шахрайстві і привласненні майже 2 мільярдів доларів. Повноцінний розгляд справи у Лондоні почнеться у 2021 році.
      • Доти зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах до 20 тисяч фунтів на тиждень. Також їм необхідно погоджувати з "Приватбанком" будь-які угоди купівлі чи продажу активів. 
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Приватбанк Кіпр Арешт Кредит НБУ Бізнес Долар Скандал Гроші
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