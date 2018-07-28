"Приватбанк" предупредил о сбоях в работе в ночь на 29 июля

В ночь на 29 сентября возможны кратковременные сбои в работе "Приватбанка" путем проведения регламентных работ технических комплексов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

Основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем банка, будут проводить с 1:00 до 5:00 29 июля.

В связи с работами, возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.

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