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"Приватбанк" предупредил о сбоях в работе в ночь на 29 июля

82 Читати новину українською
"Приватбанк"
"Приватбанк" / Днепроград

В ночь на 29 сентября возможны кратковременные сбои в работе "Приватбанка" путем проведения регламентных работ технических комплексов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

Основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем банка, будут проводить с 1:00 до 5:00 29 июля.

В связи с работами, возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.

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Теги: Новости Украины Банки Приватбанк
Источник: 24 Канал
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