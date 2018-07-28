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"Приватбанк" попередив про збої в роботі в ніч на 29 липня

778 Читать новость на русском
"Приватбанк"
"Приватбанк" / Дніпроград

В ніч на 29 вересня можливі короткочасні збої в роботі "Приватбанку" через проведення регламентних робіт технічних комплексів.

Про це сповістили у прес-службі "Приватбанку".

Основні етапи регламентних робіт, які включають оновлення обладнання і технологічних систем банку, будуть проводити з 1:00 до 5:00 29 липня.

У зв’язку з роботами, можливі короткострокові збої при проведенні деяких видів операцій фізичних та юридичних осіб через системи електронного банкінгу та термінали самообслуговування.

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Теги: Новини України Приватбанк Банки
Джерело: 24 Канал
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