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      "Приватбанк" рассказал, как получить доступный кредит от государства

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      "Приватбанк" начал принимать заявки на доступные кредиты

      "Приватбанк" начал прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса на получение кредитов по новой программе правительства "5-7-9%". Старт программы запланирован на 1 февраля 2020 года.

      Программа рассчитана на развитие малого и среднего бизнеса, численность работников которого не превышает 50 человек, а годовой доход – не более 50 миллионов гривен, напоминает "Приватбанк".

      Обратите внимание: Кабмин одобрил постановление для старта программы доступных кредитов бизнеса: условия кредитования

      Чтобы стать участником программы, достаточно иметь свой счет в государственном банке и подать соответствующую заявку. Для этого "Приват" даже открыл специальную страницу, где можно это сделать. Для этого достаточно перейти по ссылке.

      Доступные кредиты могут предоставляться на модернизацию или приобретение основных средств, недвижимости или транспорта для осуществления коммерческой деятельности.

      Кроме того, программой можно будет воспользоваться для строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная деятельность. Исключением являются лишь офисные помещения.

      Программа с кредитами будет работать так:

      Сумма кредита – до 1,5 миллиона гривен на 5 лет.

      Ставки такие:

      • 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;
      • 7% – для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие места. Но если Вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%;
      • 9% – для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить собственное дело.

      доступні кредити від держави, що передбачає кредитування
      Что предусматривают доступные кредиты от государства / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Бизнес Кредит Приватбанк
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