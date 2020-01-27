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      "Приватбанк" розповів, як отримати від держави доступний кредит для бізнесу

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      "Приватбанк" почав приймати заявки на доступні кредити

      "Приватбанк" розпочав прийом заявок від представників малого та середнього бізнесу на отримання кредитів за новою програмою уряду "5-7-9%". Старт самої програми заплановано на 1 лютого 2020 року.

      Програма розрахована на розвиток малого і середнього бізнесу, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб, а річний дохід – не більше як 50 мільйонів гривень, нагадує "Приватбанк".

      Зверніть увагу: Кабмін схвалив постанову для старту програми доступних кредитів бізнесу: умови кредитування

      Щоб стати учасником програми, достатньо мати власний рахунок у державному банку та подати відповідну заявку. Для цього "Приват" навіть відкрив спеціальну сторінку, де можна це зробити. Для цього достатньо перейти за посиланням.

      Доступні кредити можуть надаватися на модернізацію або придбання основних засобів, нерухомості чи транспорту для здійснення комерційної діяльності.

      Крім того, програмою можна буде скористатися для будівництва, реконструкції, ремонту у приміщеннях, у яких ведеться основна діяльність. Винятком є лише офісні приміщення.

      Програма з кредитами працюватиме так:

      Сума кредиту – до 1,5 мільйона гривень на 5 років.

      Ставки такі:

      • 5% для чинного або нового бізнесу, який створить щонайменше 2 робочих місця;
      • 7% – для нового бізнесу або чинного з виторгом до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо Ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка знижуватиметься на 0,5%;
      • 9% – для тих, хто вже працює, має виторг від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу.

      доступні кредити від держави, що передбачає кредитування
      Що передбачають доступні кредити від держави / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Приватбанк Кредит Бізнес
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