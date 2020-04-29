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      Приведите в себя долбо**бов, – мать задержанного за продажу масок возмущена действиями СБУ

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      Маски, за продажу которых задержали мужчину, были кустарными
      Маски, за продажу которых задержали мужчину, были кустарными / СБУ

      СБУ 28 апреля сообщила о задержании мужчины, который пытался продать в ЕС и США защитные маски. Мать задержанного возмущена ситуацией, ведь, по ее словам, эти маски семья изготовила самостоятельно и они не являются медицинскими.

      Служба безопасности Украины 28 апреля сообщила, что "разоблачила и блокировала в Кропивницком реализацию за границу крупной партии товаров противоэпидемического назначения, которые запрещены правительством к экспорту".

      Здесь подробнее О заявлении от СБУ относительно задержания украинца, который пытался продать защитные маски

      Татьяна Бородина – повар в 3-м полку спецназа в Кропивницком и мать задержанного – написала в фейсбуке эмоциональный пост, где изложила свое видение ситуации.

      Господи, обращаюсь к Тебе, потому что не знаю, к кому еще обратиться, чтобы привел в себя долбо**бов в этом долбанном бардаке под названием "украинская власть" или украинском СБУ!!! 
      – написала Бородина.

      Относительно ситуации с задержанием сына Артема и обвинений в продаже масок она сообщила следующее:

      • Информация о попытке продажи 3000 масок и подготовке к продаже еще 10 000 – ложная.
      • Артем Бородин – предприниматель, который честно работает и платит налоги.
      • Он не сомневался, что поступает законно, продавая маски, которые семья изготовила с помощью швейной машинки собственными силами.
      • Посылки с масками мужчина отправил открыто "Укрпочтой" 6 апреля, ведь запрета на продажу немедицинских масок, мол, не было.
      • 9 апреля груз арестовали в Киеве, хотя и "скривились, потому что увидели, что маски кустарные".

      Вы получаете немалые зарплаты! А он (Артем Бородин – 24 канал), имея трех малолетних детей и беременную жену, уже несколько месяцев с вашей подачи остался без работы! За коммуналку, налоги, за то, что дети есть хотят, вам писать или нет?! 
      – подытоживая, спросила женщина у представителей СБУ.

      Что известно о запрете экспорта товаров противоэпидемического назначения? 11 марта правительство согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавируса. В том числе и запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения: хирургических масок и масок высшей степени защиты – респираторов.

      Что правительство еще запретило экспортировать за границу во время карантина – читайте здесь.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Кропивницкого Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 СБУ Криминальные новости Новости Украины
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