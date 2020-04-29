Приведите в себя долбо**бов, – мать задержанного за продажу масок возмущена действиями СБУ

СБУ 28 апреля сообщила о задержании мужчины, который пытался продать в ЕС и США защитные маски. Мать задержанного возмущена ситуацией, ведь, по ее словам, эти маски семья изготовила самостоятельно и они не являются медицинскими.

Служба безопасности Украины 28 апреля сообщила , что "разоблачила и блокировала в Кропивницком реализацию за границу крупной партии товаров противоэпидемического назначения, которые запрещены правительством к экспорту".

Здесь подробнее О заявлении от СБУ относительно задержания украинца, который пытался продать защитные маски

Татьяна Бородина – повар в 3-м полку спецназа в Кропивницком и мать задержанного – написала в фейсбуке эмоциональный пост, где изложила свое видение ситуации.

Господи, обращаюсь к Тебе, потому что не знаю, к кому еще обратиться, чтобы привел в себя долбо**бов в этом долбанном бардаке под названием "украинская власть" или украинском СБУ!!!

– написала Бородина.

Относительно ситуации с задержанием сына Артема и обвинений в продаже масок она сообщила следующее:

Информация о попытке продажи 3000 масок и подготовке к продаже еще 10 000 – ложная.

Артем Бородин – предприниматель, который честно работает и платит налоги.

Он не сомневался, что поступает законно, продавая маски, которые семья изготовила с помощью швейной машинки собственными силами.

Посылки с масками мужчина отправил открыто "Укрпочтой" 6 апреля, ведь запрета на продажу немедицинских масок, мол, не было.

9 апреля груз арестовали в Киеве, хотя и "скривились, потому что увидели, что маски кустарные".

Вы получаете немалые зарплаты! А он (Артем Бородин – 24 канал), имея трех малолетних детей и беременную жену, уже несколько месяцев с вашей подачи остался без работы! За коммуналку, налоги, за то, что дети есть хотят, вам писать или нет?!

– подытоживая, спросила женщина у представителей СБУ.