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      Приведіть до тями довбо**бів, – мати затриманого за продаж масок чоловіка обурена діями СБУ

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      Маски, за продаж яких затримали чоловіка, були кустарними
      Маски, за продаж яких затримали чоловіка, були кустарними / СБУ

      СБУ 28 квітня повідомила про затримання чоловіка, який намагався продати до ЄС та США захисні маски. Мати затриманого обурена ситуацією, адже, за її словами, ці маски родина виготовила самостійно і вони не є медичними.

      Служба безпеки України 28 квітня повідомила, що "викрила і блокувала у Кропивницькому реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення, які заборонені урядом до експорту".

      Тут детальніше Про заяву від СБУ щодо затримання українця, який намагався продати захисні маски

      Тетяна Бородіна – кухар у 3-му полку спецпризначенців у Кропивницькому та мати затриманого – написала у фейсбуці емоційний пост, де висловила своє бачення ситуації.

      Господи, звертаюся до Тебе, бо не знаю, до кого ще звернутися, щоб привів до тями довбо**бів у цьому довбаному бардаку під назвою "українська влада" або ж українське СБУ!!! 
      – емоційно написала Бородіна.

      Щодо ситуації із затриманням сина Артема та звинуваченнях у продажі масок вона повідомила наступне:

      • Інформація про спробу продажу 3000 масок та підготовку до продажу ще 10 000 – неправдива.
      • Артем Бородін – підприємець, який чесно працює та сплачує податки.
      • Він не мав сумнівів, що чинить законно, продаючи маски, які родина виготовила за допомогою швейної машинки власними силами.
      • Посилки з масками чоловік відправив відкрито "Укрпоштою" 6 квітня, адже заборони на продаж немедичних масок, мовляв, не було.
      • 9 квітня вантаж заарештували в Києві, хоча й "скривилися, тому що побачили, що маски кустарні".

      Ви отримуєте немалі зарплати! А він (Артем Бородін – 24 канал), маючи трьох малолітніх дітей і вагітну дружину, вже кілька місяців із вашої подачі залишився без роботи! За комуналку, податки, за те, що діти їсти хочуть, вам писати чи ні?! 
      – підсумовуючи, запитала жінка у представників СБУ.

      Що відомо про заборону експорту товарів протиепідеміологічного призначення? 11 березня уряд погодив введення обмежувальних заходів, щоб убезпечити українців від розповсюдження коронавірусу. Зокрема й заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення: хірургічних масок та масок вищого ступеня захисту – респіраторів.

      Що уряд ще заборонив експортувати за кордон під час карантину – читайте тут.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Кропивницького Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 СБУ Кримінальні новини Новини України
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