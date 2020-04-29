Приведіть до тями довбо**бів, – мати затриманого за продаж масок чоловіка обурена діями СБУ
СБУ 28 квітня повідомила про затримання чоловіка, який намагався продати до ЄС та США захисні маски. Мати затриманого обурена ситуацією, адже, за її словами, ці маски родина виготовила самостійно і вони не є медичними.
Служба безпеки України 28 квітня повідомила, що "викрила і блокувала у Кропивницькому реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення, які заборонені урядом до експорту".
Тут детальніше Про заяву від СБУ щодо затримання українця, який намагався продати захисні маски
Тетяна Бородіна – кухар у 3-му полку спецпризначенців у Кропивницькому та мати затриманого – написала у фейсбуці емоційний пост, де висловила своє бачення ситуації.
Господи, звертаюся до Тебе, бо не знаю, до кого ще звернутися, щоб привів до тями довбо**бів у цьому довбаному бардаку під назвою "українська влада" або ж українське СБУ!!!
– емоційно написала Бородіна.
Щодо ситуації із затриманням сина Артема та звинуваченнях у продажі масок вона повідомила наступне:
- Інформація про спробу продажу 3000 масок та підготовку до продажу ще 10 000 – неправдива.
- Артем Бородін – підприємець, який чесно працює та сплачує податки.
- Він не мав сумнівів, що чинить законно, продаючи маски, які родина виготовила за допомогою швейної машинки власними силами.
- Посилки з масками чоловік відправив відкрито "Укрпоштою" 6 квітня, адже заборони на продаж немедичних масок, мовляв, не було.
- 9 квітня вантаж заарештували в Києві, хоча й "скривилися, тому що побачили, що маски кустарні".
Ви отримуєте немалі зарплати! А він (Артем Бородін – 24 канал), маючи трьох малолітніх дітей і вагітну дружину, вже кілька місяців із вашої подачі залишився без роботи! За комуналку, податки, за те, що діти їсти хочуть, вам писати чи ні?!
– підсумовуючи, запитала жінка у представників СБУ.
Що відомо про заборону експорту товарів протиепідеміологічного призначення? 11 березня уряд погодив введення обмежувальних заходів, щоб убезпечити українців від розповсюдження коронавірусу. Зокрема й заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення: хірургічних масок та масок вищого ступеня захисту – респіраторів.
Що уряд ще заборонив експортувати за кордон під час карантину – читайте тут.