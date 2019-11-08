"Привет из 90-х": почему власть должна остановить поставки нелегального оружия

Увеличение насильственной преступности в Украине прогнозируемо и предсказуемо, утверждают эксперты, ведь страна уже шестой год находится в состоянии войны. В стране, в которой идет война, уровень преступности будет только расти. Это связано с изменением общества – снижается порог восприятия и осуждения насилия.

Случаев нападения на предпринимателей с использованием нелегального оружия стало больше. Почему это происходит и когда прекратится – в комментарии 24 каналу объяснила криминолог Анна Маляр.

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Кроме того, в нашей стране есть еще своя специфика. Это то, что мы называем "приветом из 90-х" – так называемой субкультурой решения деловых конфликтов через применение оружия и насилия. С одной стороны, это явление исчезло еще в 90-х, однако на Востоке Украины оно существовало в измененных формах,

– объяснила Анна Маляр.

По мнению эксперта, миграция этой "субкультуры" распространяется по всей Украине. С передовой на мирную территорию массово свозят нелегальное оружие, количество которого невозможно посчитать. И в основном его покупают для сведения счетов с конкурентами.

Что должна сделать власть?

"Во-первых, перекрыть все каналы прохождения нелегального оружия из зоны АТО: взрывчатки, боевого оружия, боеприпасов. Люди решают конфликты с оружием, потому что решить их законным способом абсолютно невозможно. Даже если суд будет справедливым, то все завершится тем, что судебное решение не будет выполнено, потому что в Украине они не выполняются", – отметила Маляр.

Естественное снижение преступного насилия происходит через 10 лет после окончания войны. Об этом свидетельствует статистика исследования стран, в которых была война,

– добавила она.

Когда это может закончиться? По ее словам, это зависит от правоохранительных органов, которые могут остановить поставки нелегального оружия. "Нужно понимать, что правоохранители должны работать в другом режиме, когда в стране идет война. Понятно, что в такой период вызовы и угрозы значительно больше", – убеждена эксперт.