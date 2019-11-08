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      "Привіт з 90-х": чому влада має зупинити постачання нелегальної зброї

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      Рівень злочинності в Україні буде зростати
      Рівень злочинності в Україні буде зростати / 24 канал

      Збільшення насильницької злочинності в Україні є прогнозованим і передбачуваним, стверджують експерти, адже країна вже шостий рік знаходиться у стані війни. У країні, в якій іде війна рівень злочинності буде лише зростати. Це пов’язано зі зміною суспільства – знижується поріг сприйняття та засудження насильства.

      Випадків нападу на підприємців з використанням нелегальної зброї побільшало. Чому це відбувається та коли припиниться – в коментарі 24 каналу пояснила кримінологиня Анна Маляр.

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      Крім того, в нашій країні є ще своя специфіка. Це те, що ми називаємо "привітом з 90-х" – так званою субкультурою вирішення бізнесових конфліктів через застосування зброї і насильства. З одного боку, це явище зникло ще у 90-х, проте на Cході України воно існувало у змінених формах,
      – пояснила Анна Маляр.

      На думку експертки, міграція цієї "субкультури" розповсюджується по всій Україні. Із передової на мирну територію масово привозять нелегальну зброю, кількість якої неможливо порахувати. І здебільшого її купують для зведення рахунків з конкурентами.

      Що повинна зробити влада?

      "По-перше, перекрити всі канали проходження нелегальної зброї із зони АТО: вибухівок, бойової зброї, боєприпасів. Люди вирішують конфлікти зі зброєю, бо вирішити їх у законний спосіб абсолютно неможливо. Навіть якщо суд буде справедливим, то все завершиться тим, що судове рішення не буде виконаним, адже в Україні вони переважно не виконуються", – наголосила Маляр.

      Природнє зниження злочинницького насильства відбувається за 10 років після закінчення війни. Про це свідчать статистика дослідження країн, в яких була війна,
      – додала вона.

      Коли це може завершитися? За її словами, це залежить від правоохоронних органів, які можуть зупинити постачання нелегальної зброї. "Потрібно розуміти, що правоохоронці мають працювати в іншому режимі, коли в країні йде війна. Зрозуміло, що в такий період виклики і загрози значно більші", – переконана експертка. 

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Зброя
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