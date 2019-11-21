Привет от Холодницкого: Садовый отреагировал на вручение подозрения

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Сам львовский городской глава уже успел отреагировать на такой "сюрприз" и рассказал о деталях дела.

В подозрении идет речь о продаже городом земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP в 2015 году за 54 миллиона гривен, рассказал Андрей Садовый.

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"Было поле, где паслись коровы. На нем компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015 года продолжается блокирование со всех сторон – на уровне государственной власти, ГПУ", – заявил мэр Львова.

По его словам, компания CTP за это время успела построить индустриальные парки в Румынии и других странах. К тому же, компания является третьим по объему инвестиций в Европе инвестором, который вкладывает в промышленное имущество.

Они намерены построить здесь во Львове 3000 рабочих мест. С тех пор прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит. Таковы реалии сегодняшнего времени. Будем бороться и будем побеждать,

– резюмировал Андрей Садовый.

Что было перед этим?

Стоит отметить, что львовские вопросы фигурируют и на "пленках Трубы" – записях из кабинета главы ГБР, которые слили в сеть накануне. В частности, на аудиозаписях Роман Труба после совещания в Офисе Президента с силовиками рассказывает, какие темы обсуждались на встрече, и признается, что его лишат должности председателя ГБР, если до 31 декабря он не продемонстрирует результата в ряде резонансных дел. В частности, задача показать результат Трубе, судя по разговору, была поставлена ​​по делам Укроборонпрома, КГГА, "янтарному делу", Грибовицкой свалки под Львовом и еще нескольких.