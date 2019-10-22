У "Самопомочи" новый лидер: что думает Садовый о выборах в партии

В партии "Самопомич" прошел съезд, где почти единогласно проголосовали за нового главу – Оксану Сыроид.

Даже в Китае, который является достаточно тоталитарной страной, есть системность смены руководителя партии. У нас в Украине партия рождается и, как правило, умирает с одним руководителем. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Он добавил, что очень счастлив, что "Самопомич" показала пример демократии и они демократически избрали нового руководителя партии. У него большое уважение и почет к Оксане Сыроид.

"Она, когда работала, как вице-спикер, показала твердость и мужество. Я думаю, что она для "Самопомочи" даст новые горизонты и новое дыхание. Потому что у меня была сложная ситуация совмещать должность и мэра, и лидера партии. Очень часто это конфликт интересов", – пояснил Андрей Садовый.

"Поэтому я сегодня счастлив, что я полноценно погрузился в работу, как Городской глава. Работы очень много, а Оксана Ивановна берет на себя штурвал партийного лидера и вперед к победе", – сказал Садовый.