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      У "Самопомочи" новый лидер: что думает Садовый о выборах в партии

      12 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / samopomich.ua

      В партии "Самопомич" прошел съезд, где почти единогласно проголосовали за нового главу – Оксану Сыроид.

      Даже в Китае, который является достаточно тоталитарной страной, есть системность смены руководителя партии. У нас в Украине партия рождается и, как правило, умирает с одним руководителем. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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      Он добавил, что очень счастлив, что "Самопомич" показала пример демократии и они демократически избрали нового руководителя партии. У него большое уважение и почет к Оксане Сыроид.

      Оксани Сироїд

      "Она, когда работала, как вице-спикер, показала твердость и мужество. Я думаю, что она для "Самопомочи" даст новые горизонты и новое дыхание. Потому что у меня была сложная ситуация совмещать должность и мэра, и лидера партии. Очень часто это конфликт интересов", – пояснил Андрей Садовый.

      "Поэтому я сегодня счастлив, что я полноценно погрузился в работу, как Городской глава. Работы очень много, а Оксана Ивановна берет на себя штурвал партийного лидера и вперед к победе", – сказал Садовый.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Самопомощь Андрей Садовой Оксана Сыроид
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