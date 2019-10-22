У "Самопомочі" новий лідер: що думає Садовий про вибори в партії

У партії "Самопоміч" відбувся з’їзд, де майже одноголосно проголосували за нового голову – Оксана Сироїд.

Навіть, в Китаї, який є достатньо тоталітарною країною, є системність зміни керівника партії. В нас в Україні партія народжується і, як правило, помирає з одним керівником. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Він додав, що дуже щасливий, що "Самопоміч" показала приклад демократії і вони демократично обрали нового керівника партії. Він має велику повагу й пошану до Оксани Сироїд.

"Вона, коли працювала, як віцеспікер, показала твердість й мужність. Я думаю, що вона для "Самопомочі" дасть нові горизонти й новий подих. Тому що я мав складну ситуацію поєднювати посаду і мера, і лідера партії. Дуже часто це конфлікт інтересів", – пояснив Андрій Садовий.

"Тому я сьогодні щасливий, що я повноцінно занурився в роботу, як Міський голова. Роботи дуже багато, а Оксана Іванівна бере на себе штурвал партійного лідера й вперед до перемоги", – сказав Садовий.