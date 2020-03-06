Приветствие ногами и локтями: как коронавирус меняет повседневную жизнь людей

Приветствие ногами, локтями и спинами – все это может вскоре заменить традиционные рукопожатия, объятия и поцелуи. А причиной этого является коронавирус, который заставляет человечество изменять свои социальные привычки. Подробнее о том, как смертельный вирус трансформирует нашу повседневную жизнь, узнавали корреспонденты 24 канала.

Рукопожатия, объятия и поцелуи – это самые распространенные приветстствия в мире, а также способ выразить благодарность, внимание или сочувствие. Но вскоре эти жесты могут исчезнуть из обихода. Все из-за коронавируса. Люди начали избегать обычных приветствий, потому что Covid-19 может жить на руках долгое время и передаваться во время контакта.

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Заразить может любой и политики не исключение, даже те, которые на высоких должностях. Так от приветствия с Ангелой Меркель отказался министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Смотрите видео: как политики отказываются от рукопожатий

В Иране мужчины креативно решили эту проблему и придумали приветствие ногами. Такой способ быстро подхватили в других странах мира.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H — •*¨*•.¸¸✯*･Ꮙ•*¨*•.¸¸✯*¨ (@V_actually) February 29, 2020

В США новую культуру взялись распространять на самом высоком уровне. Конгрессмены Дебби Дингел и Пол Митчел записали для этого специальный ролик, в котором призывают не пожимать руки.



Приветствие локтями / Фото: bbc.com

Однако не все готовы отказаться от таких привычных приветствий. В частности в Италии, которая является эпицентром Covid-19 в Европе. Экспрессивные итальянцы не желают ограничивать свою социальную жизнь.

Я не поддамся коронавирусу. Я продолжу целовать и обнимать людей при встрече,

– заявила житель Рима Микеле Алибранди.

Их соседи – французы тоже не готовы пасовать перед коронавирусом и пересматривать свои социальные привычки. "Мы не собираемся закрываться дома и ждать, когда все завершится. будь то корона или нет, вирус или нет. Жизнь продолжается", – рассказала жительница Парижа Лена.

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Covid-19 уже поразил более 96 тысяч людей во всем мире. А вот излечиться от него смогли более половины – почти 54 тысячи.

Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала