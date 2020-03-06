Привітання ногами та ліктями: як коронавірус змінює повсякденне життя людей

Привітання ногами, ліктями та спинами – все це може незабаром замінити традиційні рукостискання, обійми та поцілунки. А причиною цього є коронавірус, який змушує людство змінювати свої соціальні звички. Докладніше про те, як смертельний вірус трансформує наше повсякденне життя, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Рукостискання, обійми та поцілунки – це найрозповсюдженіші вітання у світі, а також спосіб висловити подяку, увагу або співчуття. Але незабаром ці жести можуть зникнути з ужитку. Все через коронавірус. Люди почали уникати звичайних привітань, тому що Covid-19 може жити на руках довгий час і передаватися під час контакту.

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Заразити може будь-хто і політики не виключення, навіть ті, які на високих посадах. Так від привітань з Ангелою Меркель відмовився міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер.

Дивіться відео: як політики відмовляються від рукостискань

В Ірані чоловіки креативно розв'язали цю проблему й вигадали вітання ногами. Такий спосіб швидко підхопили в інших країнах світу.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H — •*¨*•.¸¸✯*･Ꮙ•*¨*•.¸¸✯*¨ (@V_actually) February 29, 2020

У США нову культуру привітань взялися розповсюджувати на найвищому рівні. Конгресмени Деббі Дінгел та Пол Мітчел записали для цього спеціальний ролик, в якому закликають не потискати руки.



Привітання ліктями / Фото: bbc.com

Проте не всі готові відмовитися від таких звичних вітань. Зокрема в Італії, яка є епіцентром Covid-19 у Європі. Експресивні італійці не бажають обмежувати своє соціальне життя.

Я не піддамся коронавірусу. Я продовжу цілувати й обіймати людей при зустрічі,

– заявила житель Рима Мікеле Алібранді.

Їхні сусіди – французи теж не готові пасувати перед коронавірусом і переглядати свої соціальні звички. "Ми не збираємося зачинятися вдома і чекати, коли все завершиться. Чи то корона, чи ні, чи то вірус, чи ні. Життя триває", – розповіла жителька Парижа Лена.

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Covid-19 вже вразив понад 96 тисяч людей у всьому світі. А от одужати від нього змогли понад половина – майже 54 тисячі.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу