Карантин не только изменил формат работы многих компаний, коммуникаций, формата ведения бизнеса.

Вы в новой реальности и с новыми угрозами Читайте также: Чему нас научил карантин: 14 полезных привычек Карантин ускорил процесс технологизации бизнеса, а вместе с ним и увеличил риски киберугроз:

1. После COVID-19 ФБР США сообщило о росте на 300% числа зарегистрированных киберпреступлений.

2. К 2021 году на кибербезопасность в мире будет потрачено около $6 трлн.

3. По оценкам Университета Мэриленд, каждые 39 секунд в мире происходят кибератаки.

4. 43% кибератак нацелены на малый бизнес. 64% компаний сталкивались с атаками через Интернет. 62% испытали фишинговые и социальные атаки. 59% компаний сталкивались с вредоносным кодом и ботнетами, а 51% – с отказами в обслуживании.

5. Более 93% организаций здравоохранения столкнулись с утечкой данных за последние три года.

6. 95% нарушений кибербезопасности происходят из-за человеческой ошибки.

7. Мозги – лучшая защита от фишинговых атак.

8. К 2025 году количество подключенных IoT-устройств достигнет 75 миллиардов.

9. К 2021 году незаполненные вакансии кибербезопасности превысят 4 миллиона человек.

10. Инженеры по кибербезопасности являются одними из самых высокооплачиваемых должностей, начинающихся в среднем по $140 тыс. в год.

11. Более 77% организаций не имеют плана реагирования на инциденты кибербезопасности.

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12. Большинству компаний требуется почти 6 месяцев для обнаружения утечки данных.

13. Для публичных компаний, кибератаки приводят в среднем к падению стоимости акций на 7%.

Вы думаете, что вы, ваши гаджеты и компьютеры защищены? Вы думаете, серверы вашей компании недоступны для киберпреступников? Вы считаете, что объекты критической инфраструктуры страны, ваших городов в безопасности?

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