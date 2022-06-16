Об этом рассказал 24 канала политолог Тарас Семенюк. Он подчеркнул, что визит лидеров трех государств Евросоюза однозначно свидетельствует о поддержке Украины . Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги своим приездом демонстрируют дальнейшее наращивание динамики поставки оружия, а также поддержку Украины в ее стремлении к Евросоюзу.

Важно Шольц пообещал поставлять Украине оружие до тех пор, пока наше государство будет в нем нуждаться

Кандидатство в члены Евросоюза самое время

По мнению г-на Семенюка, сейчас идеальное время, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Ведь народ воюет не только за возвращение собственных территорий, но и перспективу дальнейшего развития. А предоставление этого статуса подтвердит, что Европа внимает выбору украинского народа, который также защищает их от войны.

Понятно, что эта перспектива должна быть конвертирована в кандидатство на членство в Евросоюзе. И вряд ли славные господа из наиболее развитых государств ЕС – Италии, Франции и Германии – ехали бы сюда с плохими новостями. Если нам откажут, то лучше бы не делать такого визита, ведь это угрожает их личному репутационному капиталу, – отметил Тарас Семенюк.

Политолог подчеркнул, что кандидатство в члены Евросоюза не будет легким . В этом случае можно упомянуть о Турции, получившей этот статус еще в 1999 году, но до сих пор не находящейся в ЕС. Впрочем, у каждой страны есть собственная история, путь и перспектива вступления в Евросоюз.

По его мнению, история со вступлением в Украину будет точно отличаться от той же Турции.

Добавим, уже после комментария Тараса Семенюка для 24-го канала Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги засвидетельствовали в Киеве, что поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС . Такая же позиция у Румынии, чей президент Клаус Иоганнис присоединился к визиту.

17 июня Еврокомиссия предоставит вывод о возможном статусе Украины. А уже на следующей неделе решение будет приниматься Европейским советом.