Про це розповів 24 каналу політолог Тарас Семенюк. Він наголосив, що візит лідерів трьох держав Євросоюзу однозначно свідчить про підтримку України. Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі своїм приїздом демонструють про подальше нарощення динаміки постачання зброї, а також підтримку України у її прагненні до Євросоюзу.

Важливо Шольц пообіцяв постачати Україні зброю доти, доки наша держава її потребуватиме

Кандидатство в члени Євросоюзу саме на часі

На думку пана Семенюка, зараз ідеальний час, щоб надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Адже народ воює не лише за повернення власних територій, але й за перспективу подальшого розвитку. А надання цього статусу підтвердить, що Європа дослухається до вибору українського народу, який також захищає їх від війни.

Зрозуміло, що ця перспектива має конвертуватися у кандидатство на членство в Євросоюзі. І навряд чи славні господи з найбільш розвинених держав ЄС – Італії, Франції та Німеччини – їхали б сюди з поганими новинами. Якщо нам відмовлять, то краще було б не робити такого візиту, адже це загрожує їхньому особистому репутаційному капіталу, – наголосив Тарас Семенюк.

Політолог наголосив, що кандидатство в члени Євросоюзу не буде легким. У цьому випадку можна згадати про Туреччину, яка отримала цей статус ще в 1999 році, але досі не перебуває в ЄС. Утім, кожна країна має власну історію, шлях та перспективу вступу в Євросоюз.

На його думку, історія з вступом в України точно відрізнятиметься від тої ж Туреччини.

Додамо, вже після коментаря Тараса Семенюка для 24 каналу Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі засвідчили у Києві, що підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Така ж позиція у Румунії, чий президент Клаус Йоганніс приєднався до візиту.

17 червня Єврокомісія надасть висновок щодо можливого статусу України. А вже наступного тижня рішення буде ухвалювати Європейська рада.