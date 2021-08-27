Каких привилегий ждать вакцинированным

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что сейчас рассматривается план введения привилегий для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса.

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Так, в регионах будут вводить разного рода ограничения, но определенным сферам экономики позволят работать даже в красных зонах.

Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики. Вакцинированным позволят работать даже в "красном" уровне эпидемиологической опасности. Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и у посетителей будут COVID-сертификаты. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты,

– добавил Ляшко.

Напомним, что ранее в Минздраве говорили о возможности введения нового локдауна уже осенью, если будут превышены показатели. Впрочем, ожидается, что к середине сентября ситуация кардинально меняться не будет.



Глава Минздрава Виктор Ляшко / Фото 24 канал, Валентина Полищук

Также, согласно официальной информации, в Украине против коронавируса вакцинировали 5 099 802 человек. 5 099 800 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек. То есть сейчас полностью вакцинировались в стране лишь около 7% населения.

Сохранение здоровья или репрессивные меры

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт отметил, что сама идея ввести послабление карантина для вакцинированных свидетельствует о том, что власть воспринимает карантин как репрессивные меры, а не как меры по ограничению распространения болезни. Ведь вакцинированные люди так же могут переносить вирус, как и невакцинированные.

То есть, если карантин должен сдерживать пандемию, то он должен действовать для всех одинаково, независимо от факта вакцинации. Однако во многих странах для вакцинированных власть дает разрешение на посещение ресторанов, спортивных залов, концертов, проезд в общественном транспорте и т.д.,

– говорит Хмелевский.

"Такие послабления являются средством давления, чтобы заставить как можно больше людей вакцинироваться. Во внимание не принимается тот факт, что многие люди имеют противопоказания от прививок, также часть людей уже переболела и имеет естественный иммунитет", – продолжил эксперт.

Он добавил, что такая политика правительств вызывает недовольство в обществе. Во многих странах, в частности во Франции, Германии, Канаде происходят достаточно массовые акции протеста против запрета невакцинированным посещать общественные места. Причем в таких акциях участвуют как вакцинированные, так и невакцинированные.

Такие ограничения носят дискриминационный характер и по своей сути не отличаются от дискриминации по другим признакам, как национальности, расовой или половой принадлежности, религии и тому подобное. К сожалению, во многих странах суды и правоохранительные органы не реагируют на нарушения прав граждан. Однако в ближайшей перспективе следует ожидать громких судебных процессов о дискриминации невакцинированных граждан,

– комментирует эксперт.

Андрей Шульгин, Digital-адвокат, пояснил, что согласно Закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней" Кабмин может ввести дополнительные ограничения для физических лиц. В этом случае государство дает законный способ снять ряд ограничений путем вакцинации. Более того, следует помнить, что любой невакцинированный человек становится источником угрозы для других людей. В связи с чем государство ограничивает права людей ради других людей.

Также следует помнить, что реализация прав человека не является абсолютной и заканчивается там, где начинаются права других. Важно отметить, что незаконным будет ограничение прав граждан, если государство обяжет всех вакцинироваться, но не сделает это доступным. В таком случае отсутствие механизма исполнения обязательства является нарушением прав человека,

– говорит Шульгин.

Карина Фанштейн, адвокат АО Credence, отметила, что сейчас вакцинация от COVID-19 в Украине добровольная. Однако в случае обострения ситуации в Украине на законодательном уровне может быть введена обязательность вакцинации от COVID-19.

Состоится ли в таком случае нарушение прав человека? В контексте этого вопроса следует понимать, что при принятии законодательных актов учитывают интересы общества в целом, а не только права одного конкретного человека. И мы уже имеем такой пример,

– говорит Фанштейн.

Именно поэтому Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрена обязательность прививок против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, исключая лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания.



Юристы говорят, что привилегии для вакцинированных не нарушают прав других людей / Фото Unsplash

Она добавила, что аналогичной позиции придерживается также и Верховный Суд в вопросах, касающихся прививок. Так, в Постановлении от 10 марта 2021 года по делу № 331/5291/19 Верховный Суд пришел к следующему выводу: "Требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. То есть в данном вопросе превалирует принцип важности общественных интересов над личными, но только в том случае, когда такое вмешательство имеет объективные основания – то есть было оправданным".

Похожей позиции придерживается и Европейский суд по правам человека в вопросах соблюдения баланса между обязательной вакцинацией и правом на частную жизнь. Рассматривая дело по вакцинации детей в Чехии, Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что обязательная вакцинация детей в Чехии не нарушает право на уважение частной жизни,

– пояснила эксперт.

Как отмечает суд, цель в том, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации или через коллективный иммунитет.

Она подытожила, что указанные дела не касаются вакцинации от COVID-19, однако такие выводы отражают текущую правовую позицию судов по вакцинации. К тому же ряд стран уже ввел обязательную вакцинацию. Всех взрослых вакцинируют в Саудовской Аравии и Индонезии, а для отдельных групп населения прививки законодательно предусмотрены в Италии, Греции, Великобритании и других демократических странах.

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В каких странах есть привилегии для вакцинированных

Действительно, во многих европейских странах правительства существенно ослабили карантин для тех людей, которые вакцинировались.