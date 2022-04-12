Об этом рассказал Алексей Антипович, директор социологической группы "Рейтинг". Он также добавил, что количество украинцев, выступающих за запрет УПЦ МП, достигает рекордных показателей.

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Сейчас привязка к слову "москва" или "россия" вызывает негатив у россиян в Украине, это мы не говорим о русскоязычных, а именно об этнических россиянах на территории Украины,

– рассказывает глава социологической группы.

Он также добавляет, что абсолютное большинство украинцев признает украинский единственным государственным, с этим проблем никаких нет.

"Путин своими действиями поднял этот показатель почти на 100% и украинизация прошла успешно", – подчеркнул Алексей Антипович.

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