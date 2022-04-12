Про це розповів Олексій Антипович, директор соціологічної групи "Рейтинг". Він також додав, що кількість українців, які виступають за заборону УПЦ МП сягає рекордних показників.

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Зараз прив'язка до слова "москва" чи "росія" викликає негатив у росіян в Україні, це ми не говоримо про російськомовних, а саме про етнічних росіян на території України,

– розповідає очільник соціологічної групи.

Він також додає, що абсолютна більшість українців визнає українську єдиною державною, з цим проблем жодних немає.

"Путін своїми діями підняв цей показник майже на 100% і українізація пройшла успішно," – підкреслив Олексій Антипович.

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