Митрополит Епіфаній зазначив, у якому випадку росіяни можуть справді розраховувати на прощення. Наразі вони навіть не стали на цей шлях.

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Треба дати місце гніву Божому

Владика ПЦУ наголосив, що прощення передбачає покаяння, осмислення скоєного зла та щире бажання виправити те, що було зроблене. Натомість росіяни не виявляють жодного з цих кроків.

"Не мстіться за себе, улюблені, а дайте місце гніву Божому". Тому ми повинні прощати тим, які каються у вчиненому. А оскільки покаяння немає, то ми віддаємо це на відплату Богові,

– сказав Епіфаній.

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