Как пытаются сделать возможной эвакуацию наших воинов из "Азовстали", рассказал 6 мая президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Эвакуация гражданских до сих пор продолжается

Глава государства акцентировал внимание на том, что продолжается эвакуационная миссия из всего Мариуполя и в частности "Азовстали". Это происходит при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста.

В течение одного дня из укрытий металлургического завода забрали 40 гражданских. Это все были женщины и дети, которые в течение 2 месяцев были вынуждены прятаться от российских обстрелов в подвалах завода.

Работаем также над дипломатическими вариантами спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали". Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства,

– сказал президент.

Дело в том, что ранее в ООН заявили, что не могут помочь с эвакуацией военных, которые в оцеплении. Поэтому они уже долго продолжают держать оборону в борьбе с превосходящими силами врага.

Ночное обращение Владимира Зеленского за 6 мая: смотрите видео