Несмотря на войну в стране, экономика должна работать. В противном случае – после победы ситуация будет критической.

Читайте также Лозунг дня "Выйди на работу – помоги фронту": власть просит возвращаться к нормальной жизни

Власть работает, чтобы экономика развивалась и во время войны

Президент отметил, что вместе с Кабинетом Министров работает, чтобы украинская экономика развивалась даже в условиях военного времени.

Привлекаем собственные и партнерские средства,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что также рассматривают переход на упрощенную систему налогообложения. Кроме того, власти обеспечивают проведение посевной.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что в течение одного месяца войны в Украине тратят примерно 10 миллиардов долларов . В эту сумму входят все без исключения расходы из госбюджета.