Такие данные озвучили представители Министерства финансов на совещании с президентом Владимиром Зеленским. Она состоялась 2 апреля сразу со всеми экономическими блоками Кабмина и Офиса Президента.

Важно Молдова не подтверждает данные о мобилизации российских войск в Приднестровье

Откуда берут эти деньги

Все собравшиеся обсудили состояние украинской экономики. Ведь она испытала многие потрясения с начала полномасштабного вторжения войск России.

Следует вспомнить, что корабли оккупантов заблокировали весь морской экспорт Украины, поэтому наша экономика сейчас начинает адаптироваться к новым реалиям. На совещании, в частности, была рассмотрена перспектива ее развития в ближайшей перспективе.

Что касается источников финансирования всех расходов, то их определили два основных:

собственные налоговые поступления;

помощь международным партнерам Украины.

Также пришлось обсудить перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения. Государство планирует это сделать уже в апреле.

Какая ситуация с посевной

Конечно, в контексте экономики крайне важным вопросом есть и начало посевной кампании. Россия это понимает, поэтому уже несколько недель наносит удары по нефтебазам во многих частях страны.

Поэтому государству нужно, прежде всего, сформировать план обеспечения аграриев горючим. Следует упомянуть, что ранее Азербайджан заявил о готовности предоставить его Украине.