Как раз до февраля действуют военное положение и мобилизация. Если президент продолжит их действие и не внесет никаких изменений, то изложенные ниже правила будут действовать и в дальнейшем.

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С какого возраста берут в армию

В целом призыв касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Именно они являются военнообязанными. Но здесь следует учесть состояние здоровья и право на отсрочку.

Украинцы в возрасте 18 – 25 лет могут подписать контракт и пойти на фронт добровольно. Принудительной мобилизации они не подлежат и считаются призывниками. Их не мобилизовали потому, что во время войны не было набора на срочную службу.

Но если парень 18 – 25 лет служил в армии, его могут мобилизовать. Так же, если он уволенный полицейский, служил в рядовом составе МВД или Гостаможслужбы.

Мобилизовать могут:

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые были признаны годными по состоянию здоровья и которые служили в армии;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но признаны годными к службе в условиях военного положения (они должны пройти повторную медкомиссию);

военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны годными по состоянию здоровья и которые не имеют военного опыта (напомним, призывной возраст снизили с 27 до 25 лет);

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус "непригоден в мирное время" или "ограниченно пригоден в военное время", – они должны перепройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Еще могут призвать тех, кто закончил военную кафедру, стал офицером запаса и не учится в магистратуре. И тех, кто отслужил срочную службу.

Западные партнеры давят на Киев, чтобы мобилизовать молодежь с 18 лет. Но украинская власть против. 24 Канал собрал все заявления.

