Саме до лютого діють воєнний стан і мобілізація. Якщо президент продовжить їхню дію і не внесе жодних змін, то викладені нижче правила діятимуть і надалі.

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З якого віку беруть до армії

Загалом призов стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Саме вони є військовозобов'язаними. Але тут слід урахувати стан здоров'я та право на відстрочку.

Українці віком 18 – 25 років можуть підписати контракт і піти на фронт добровільно. Примусовій мобілізації вони не підлягають і вважаються призовниками. Їх не мобілізували тому, що під час війни не було набору на строкову службу.

Але якщо хлопець 18 – 25 років служив в армії, його можуть мобілізувати. Так само, якщо він звільнений поліцейський, служив у рядовому складі МВС чи Держмитслужби.

Мобілізувати можуть:

військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, яких було визнано придатними за станом здоров'я та які служили в армії;

чоловіків віком від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби в умовах воєнного стану (вони мають пройти повторну медкомісію);

військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, яких було визнано придатними за станом здоров'я і які не мають військового досвіду (нагадаємо, призовний вік знизили з 27 до 25 років);

чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус "непридатний у мирний час" або "обмежено придатний у воєнний час", – вони мають перепройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Іще можуть призвати тих, хто закінчив військову кафедру, став офіцером запасу та не вчиться в магістратурі. І тих, хто відслужив строкову службу.

Західні партнери тиснуть на Київ, щоб мобілізувати молодь з 18 років. Та українська влада проти. 24 Канал зібрав усі заяви.

