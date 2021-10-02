Программу премьер-министр презентовал во время выездного заседания фракции "Слуга народа", которое проходит в Трускавце.

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Детали новой программы Кабмина

По словам Шмыгаля, эту программу планировали совместными усилиями чиновники, парламентарии, представители Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

Документ предусматривает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов: граждане, государство, экономика,

– рассказал премьер.

В ее рамках разработали 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2 000 мероприятий.

Целью программы является

сервис для граждан;

прогнозируемые источники финансирования;

достижение ожидаемых результатов;

контроль за выполнением.

Использование ІТ-инструментов

Шмыгаль отметил, что изменится подход к реализации программы. Теперь он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ІТ-инструментов, которые позволят эффективно выполнять программу.

В ІТ-инструмент внесены все задачи, стоящие перед правительством и министерствами, сотни показателей и таймлайнов,

– объяснил премьер.

Они позволят в режиме реального времени понимать, как достигают необходимых результатов.

Справка. Выездное заседание "слуг" проходит в Трускавце на Львовщине. Туда нардепы, по их словам, добирались за собственные деньги. Большинство приехало обновленным вагоном Укрзализныци. Цель собрания – анализ работы фракции и определение задач на будущее. Кроме того, депутатам вручат шуточную награду "партийный Оскар".