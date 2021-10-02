Программу премьер-министр презентовал во время выездного заседания фракции "Слуга народа", которое проходит в Трускавце.
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Детали новой программы Кабмина
По словам Шмыгаля, эту программу планировали совместными усилиями чиновники, парламентарии, представители Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.
Документ предусматривает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов: граждане, государство, экономика,
– рассказал премьер.
В ее рамках разработали 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2 000 мероприятий.
Целью программы является
- сервис для граждан;
- прогнозируемые источники финансирования;
- достижение ожидаемых результатов;
- контроль за выполнением.
Использование ІТ-инструментов
Шмыгаль отметил, что изменится подход к реализации программы. Теперь он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ІТ-инструментов, которые позволят эффективно выполнять программу.
В ІТ-инструмент внесены все задачи, стоящие перед правительством и министерствами, сотни показателей и таймлайнов,
– объяснил премьер.
Они позволят в режиме реального времени понимать, как достигают необходимых результатов.